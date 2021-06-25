Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)

Жена защитника "Кортрейка" и сборной Украины Евгения Макаренко Татьяна во время паузы на Евро-2020 опубликовала откровенный снимок.

На этот раз красотка позировала в белом костюм, забыв надеть нижнее белье. Кроме того, Татьяна дополнила образ большим колье:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Макаренко (@_taniamakarenko_)

Подписчики тут же засыпали супругу футболиста массой комплиментов: "Просто нереальная фотка", "Какая красивая", "Богиня", "Огонь", "Бомба".

Татьяна частенько радует свою армию поклонников яркими фотографиями:

"Желто-синие" на чемпионате Европы пока добыли лишь одну победу - с Северной Македоний. Также на счету главной команды страны два поражения - от Нидерландов и Австрии. В итоге сборная Украины, заняв третье место в группе С, сумела пробиться в раунд плей-офф как одна из лучших команд, что расположились на третьих позициях. В 1/8 финала украинцы сыграют с командой Швеции.

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