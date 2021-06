Ярмоленко оказался в символической сборной группового этапа Евро-2020 (фото)

УЕФА на своей страничке в twitter опубликовал символическую сборную группового этапа Евро-2020. Примечательно, что в 11-ку лучших попал и украинец Андрей Ярмоленко.

Компанию Ярмоленко по полузащите составили Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Джердан Шакири (Швейцария), и Эмиль Форсберг (Швеция). Тройку защитников составили: Дензел Думфрис (Нидерланды), Эмерик Ляпорт, и Тома Менье (Бельгия). В нападении расположились Патрик Шик (Чехия), Криштиану Роналду (Португалия)и Мемфис Депай (Нидерланды), а в воротах - итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

