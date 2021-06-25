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Ярмоленко оказался в символической сборной группового этапа Евро-2020 (фото)

Ярмоленко оказался в символической сборной группового этапа Евро-2020 (фото)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: yarmolenkoandrey

УЕФА на своей страничке в twitter опубликовал символическую сборную группового этапа Евро-2020. Примечательно, что в 11-ку лучших попал и украинец Андрей Ярмоленко.

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Компанию Ярмоленко по полузащите составили Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Джердан Шакири (Швейцария), и Эмиль Форсберг (Швеция). Тройку защитников составили: Дензел Думфрис (Нидерланды), Эмерик Ляпорт, и Тома Менье (Бельгия). В нападении расположились Патрик Шик (Чехия), Криштиану Роналду (Португалия)и Мемфис Депай (Нидерланды), а в воротах - итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Отметим, Ярмоленко на Евро-2020 забил два гола и отдал одну результативную передачу. Голы полузащитника "Вест Хэма" помогли сборной Украины добить третье место в группе С, а также путевку в 1/8 финала, где "Сине-желтые" сыграют со Швецией. Кроме того, Ярмоленко стал автором одного из красивейших мячей на этом чемпионате Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о реакции сборной Украины на неожиданный выход из группы с третьего места.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно следить у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Андрей Ярмоленко.
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