Украинские шашисты выиграли чемпионат мира, опередив сразу 5 сборных России

Украинские шашисты триумфовали на чемпионате мира.

Мужская сборная Украины по шашкам-64 завоевала "золото" на чемпионате мира в Каппадокии (Турция) в формате быстрой игры. Об этом сообщает Sport.ua.

За украинскую команду выступали харьковчанин Юрий Аникеев, днепрянин Феликс Шепель и винничанин Денис Шкатула. Шашисты сумели обойти всех соперников в быстром формате (8 минут на партию + 4 секунды за каждый ход). Примечательно, что украинцы на своем пути к чемпионству обошли сразу пять сборных России (в этом виде спорта РФ представлена таким количеством команд согласно территориальному принципу). Украинцы трижды взяли верх над россиянами (5:1, 5:1, 4:2) и дважды сыграли вничью (3:3, 3:3). Таким образом, команда "Желто-синих" с 16 очками в активе из 18 возможных выиграла командное первенство.

Результаты мужского командного чемпионата мира по шашкам-64 в формате быстрой игры

Женская сборная Украины (Елена Короткая и Юлия Макаренкова) добыла серебряные награды.

Результаты женского командного чемпионата мира по шашкам-64 в формате быстрой игры

"Телеграф" напоминает, что на днях Аникеев стал чемпионом Европы по классическим шашкам-64, а Феликс Шепель завоевал "серебро" в молниеносной игре.