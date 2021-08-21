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Українська шахістка виборола "срібло" на чемпіонаті Європи

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Українська шахістка виборола "срібло" на чемпіонаті Європи Новина оновлена 21 серпня 2021, 16:18
Юлія Осьмак

Юлія Осьмак стала другою на чемпіонаті Європи з шахів.

Українська шахістка Юлія Осьмак стала срібною призеркою на чемпіонаті Європи, який проходив у місті Ясси (Румунія). Про це повідомляється на сторінці Федерації шахів України в Facebook.

Перемогу в змаганнях здобула вірменська шахістка Еліна Данієлян, яка набрала 9 очок. Еліна випередила Осьмак всього на півбала. "Бронзу" виборола полячка Олівія Кьолбаса, яка тільки за додатковими показниками випередила ще одну представницю України Наталку Буксу, що стала в підсумку четвертою. Крім того, українки Ірина Петрова і Маріца Цирульник показали 75-й і 93-й результати відповідно.

Відзначимо, до 10-го, передостаннього раунду 23-річна киянка Осьмак була одноосібним лідером змагань.

Результати жіночого турніру з шахів на чемпіонаті Європи-2021 (Топ-10):

Результати жіночого турніру з шахів на чемпіонаті Європи-2021 (Топ-10)
Результати жіночого турніру з шахів на чемпіонаті Європи-2021 (Топ-10)

Українки успішно виступили на чемпіонаті Європи з шахів:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловіча збірна України з шашок-64 тріумфувала на чемпіонаті світу в командній першості. Українці зуміли випередити відразу п’ять збірних Росії.

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