Украинская шахматистка завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Юлия Осьмак стала второй на чемпионате Европы по шахматам.

Украинская шахматистка Юлия Осьмак стала серебряной призершей на чемпионате Европы, который проходил в городе Яссы (Румыния). Об этом сообщается на страничке Федерации шахмат Украины в Facebook

Победу в соревнованиях одержала армянская шахматистка Элина Даниелян, набравшая 9 очков. Элина опередила Осьмак всего на полбалла. "Бронзу" завоевала полячка Оливия Келбаса, которая только по дополнительным показателям опередила еще одну представительницу Украины Наталью Буксу, ставшей в итоге четвертой. Кроме того, украинки Ирина Петрова и Марица Цирюльник показали 75-й и 93-й результаты соответственно.

Отметим, до 10-го, предпоследнего раунда 23-летняя киянка Осьмак была единоличным лидером соревнований.

Результаты женского турнира по шахматам на чемпионате Европы-2021 (Топ-10):

Результаты женского турнира по шахматам на чемпионате Европы-2021 (Топ-10)

Украинки успешно сыграли на чемпионате Европы по шахматам:

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужская сборная Украины по шашкам-64 триумфовала на чемпионате мира в командном первенстве. Украинцы сумели опередить сразу пять сборных России.