Укр

Украинская шахматистка завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
59
Украинская шахматистка завоевала "серебро" на чемпионате Европы Новость обновлена 21 августа 2021, 16:18
Юлия Осьмак

Юлия Осьмак стала второй на чемпионате Европы по шахматам.

Украинская шахматистка Юлия Осьмак стала серебряной призершей на чемпионате Европы, который проходил в городе Яссы (Румыния). Об этом сообщается на страничке Федерации шахмат Украины в Facebook

Победу в соревнованиях одержала армянская шахматистка Элина Даниелян, набравшая 9 очков. Элина опередила Осьмак всего на полбалла. "Бронзу" завоевала полячка Оливия Келбаса, которая только по дополнительным показателям опередила еще одну представительницу Украины Наталью Буксу, ставшей в итоге четвертой. Кроме того, украинки Ирина Петрова и Марица Цирюльник показали 75-й и 93-й результаты соответственно.

Отметим, до 10-го, предпоследнего раунда 23-летняя киянка Осьмак была единоличным лидером соревнований.

Результаты женского турнира по шахматам на чемпионате Европы-2021 (Топ-10):

Результаты женского турнира по шахматам на чемпионате Европы-2021 (Топ-10)
Результаты женского турнира по шахматам на чемпионате Европы-2021 (Топ-10)

Украинки успешно сыграли на чемпионате Европы по шахматам:

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужская сборная Украины по шашкам-64 триумфовала на чемпионате мира в командном первенстве. Украинцы сумели опередить сразу пять сборных России.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан