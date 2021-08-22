Брутальний нокаут розігрів публіку перед боєм Пакьяо (відео)

Марк Магсайо порадував публіку в андеркарді боксерського шоу в Лас-Вегасі.

Непереможний філіппінський боксер Марк Магсайо, який є бійцем промоутерської компанії Менні Пакьяо MP Promotions, добув яскраву перемогу на вечорі боксу в Лас-Вегасі, де виступив і легендарний Pac-Man.

26-річний Марк на вечорі боксу Угас — Пакьяо в рамках напівлегкої ваги зустрівся з мексиканцем Хуліо Сехою. Боксери обмінялися нокдаунами по ходу бою, а в 10-му раунді Магсайо блискучим хуком відправив суперника в важкий нокаут. Даний удар, напевно, порадував глядачів і Магсайо зробив черговий крок для просування свого імені на американському ринку.

Відео нокауту в бою Марк Магсайо — Хуліо Сеха:

Відзначимо, Магсайо добув свою 23-у перемогу в профі, Сеха, в свою чергу, програв в 5-й раз при 32-х перемогах і одній нічиїй.

"Телеграф" нагадує, що головний бій вечора боксу в США Пакьяо — Угас завершився перемогою кубинця одноголосним рішенням суддів. До слова, Менні виходив на ринг після дворічного простою. За підсумками 12-й раундів всі судді віддали перемогу Угасу — 115-113 і 116-112 двічі. У нас на сайті доступне відео цього бою.