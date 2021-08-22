Укр

Брутальный нокаут разогрел публику перед боем Пакьяо (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
135
Брутальный нокаут разогрел публику перед боем Пакьяо (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 11:15
Марк Магсайо

Марк Магсайо порадовал публику в андеркарде боксерского шоу в Лас-Вегасе.

Непобедимый филиппинский боксер Марк Магсайо, который является бойцом промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions, добыл яркую победу на вечере бокса в Лас-Вегасе, где выступил и легендарный Pac-Man.

26-летний Марк на вечере бокса Угас — Пакьяо в рамках полулегкого веса встретился с мексиканцем Хулио Сехой. Боксеры обменялись нокдаунами по ходу боя, а в 10-м раунде Магсайо блестящим хуком отправил соперника в тяжелейший нокаут. Данный удар наверняка порадовал зрителей и Магсайо сделал очередной шаг для продвижения своего имени на американском рынке.

Видео нокаута в бою Марк Магсайо — Хулио Сеха:

Отметим, Магсайо добыл свою 23-ю победу в профи, Сеха, в свою очередь, проиграл в 5-й раз при 32-х победах и одной ничьей.

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера бокса в США Пакьяо — Угас завершился победой кубинца единогласным решением судей. К слову, Мэнни выходил на ринг после двухлетнего простоя. По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу Угасу — 115-113 и 116-112 дважды. У нас на сайте доступно видео этого боя.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Политика
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Категория
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан