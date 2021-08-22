Брутальный нокаут разогрел публику перед боем Пакьяо (видео)

Марк Магсайо порадовал публику в андеркарде боксерского шоу в Лас-Вегасе.

Непобедимый филиппинский боксер Марк Магсайо, который является бойцом промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions, добыл яркую победу на вечере бокса в Лас-Вегасе, где выступил и легендарный Pac-Man.

26-летний Марк на вечере бокса Угас — Пакьяо в рамках полулегкого веса встретился с мексиканцем Хулио Сехой. Боксеры обменялись нокдаунами по ходу боя, а в 10-м раунде Магсайо блестящим хуком отправил соперника в тяжелейший нокаут. Данный удар наверняка порадовал зрителей и Магсайо сделал очередной шаг для продвижения своего имени на американском рынке.

Видео нокаута в бою Марк Магсайо — Хулио Сеха:

Отметим, Магсайо добыл свою 23-ю победу в профи, Сеха, в свою очередь, проиграл в 5-й раз при 32-х победах и одной ничьей.

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера бокса в США Пакьяо — Угас завершился победой кубинца единогласным решением судей. К слову, Мэнни выходил на ринг после двухлетнего простоя. По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу Угасу — 115-113 и 116-112 дважды. У нас на сайте доступно видео этого боя.