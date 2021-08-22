Боєць UFC ефектно нокаутував суперника зустрічним ударом (відео)

Вільям Найт добув блискучу перемогу на турнірі UFC.

У ніч на неділю, 22-го серпня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного ММА UFC on ESPN 29. Головною подією шоу став бій між американськими бійцями середньої ваги Джаред Канноньє — Келвін Гастелум. У карді також було на що подивитися.

У поєдинку карду американець Вільям Найт добув ефектну перемогу над своїм співвітчизником Фабіо Черантом. Черант йшов на суперника як танк, проте вже в першому раунді нарвався на важкий зустрічний удар. Підсумок закономірний — Фабіо опинився у важкому нокауті, а Вільям отримав додатковий гонорар за виступ вечора.

Відео нокауту в бою Вільям Найт — Фабіо Черант:

Відзначимо, Найт добув свою дебютну перемогу в UFC, а Черант програв утретє в кар’єрі, маючи на своєму рахунку 8 перемог.

Всі результати боїв UFC on ESPN 29:

Джаред Канноньє переміг Келвіна Гастелума одноголосним рішенням суддів

Марк Про Медсен переміг Клея Гуїдо роздільним рішенням суддів

Паркер Портер переміг Чейза Шермана одноголосним рішенням суддів

Сайдюкуб Кахрамонов переміг Тревіно Джонса задушливим прийомом в 3-му раунді

Вінц Пічел переміг Остіна Хуббарда одноголосним рішенням суддів

Алехандре Пантойя переміг Брендона Ройвела задушливим прийомом у 2-му раунді

Остін Лінго переміг Луїса Солдана одноголосним рішенням суддів

Брайан Келлехер переміг Домінго Пеларте одноголосним рішенням суддів

Жосіан Нуньєс перемогла Беа Малекі нокаутом в 1-му раунді

Уилльям Найт переміг Фабіо Черанта нокаутом в 1-му раунді

Ігнасіо Бахамондес переміг Рузвельта Робертса нокаутом в 3-му раунді

Раміз Брахімаж переміг Сашу Палатнікова задушливим прийомом в 1-му раунді

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