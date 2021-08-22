Боєць UFC ефектно нокаутував суперника зустрічним ударом (відео)
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Вільям Найт добув блискучу перемогу на турнірі UFC.
У ніч на неділю, 22-го серпня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного ММА UFC on ESPN 29. Головною подією шоу став бій між американськими бійцями середньої ваги Джаред Канноньє — Келвін Гастелум. У карді також було на що подивитися.
У поєдинку карду американець Вільям Найт добув ефектну перемогу над своїм співвітчизником Фабіо Черантом. Черант йшов на суперника як танк, проте вже в першому раунді нарвався на важкий зустрічний удар. Підсумок закономірний — Фабіо опинився у важкому нокауті, а Вільям отримав додатковий гонорар за виступ вечора.
Відео нокауту в бою Вільям Найт — Фабіо Черант:
Відзначимо, Найт добув свою дебютну перемогу в UFC, а Черант програв утретє в кар’єрі, маючи на своєму рахунку 8 перемог.
Всі результати боїв UFC on ESPN 29:
- Джаред Канноньє переміг Келвіна Гастелума одноголосним рішенням суддів
- Марк Про Медсен переміг Клея Гуїдо роздільним рішенням суддів
- Паркер Портер переміг Чейза Шермана одноголосним рішенням суддів
- Сайдюкуб Кахрамонов переміг Тревіно Джонса задушливим прийомом в 3-му раунді
- Вінц Пічел переміг Остіна Хуббарда одноголосним рішенням суддів
- Алехандре Пантойя переміг Брендона Ройвела задушливим прийомом у 2-му раунді
- Остін Лінго переміг Луїса Солдана одноголосним рішенням суддів
- Брайан Келлехер переміг Домінго Пеларте одноголосним рішенням суддів
- Жосіан Нуньєс перемогла Беа Малекі нокаутом в 1-му раунді
- Уилльям Найт переміг Фабіо Черанта нокаутом в 1-му раунді
- Ігнасіо Бахамондес переміг Рузвельта Робертса нокаутом в 3-му раунді
- Раміз Брахімаж переміг Сашу Палатнікова задушливим прийомом в 1-му раунді
Раніше "Телеграф" повідомляв, що після своєї поразки в останньому бою Конор Макгрегор образив дружину Дастіна Порье.
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