Російський тенісист під час матчу штовхнув ногою камеру, а також погрожував подати в суд (відео)

Данило Медведєв не впорався з емоціями під час півфіналу в Цинциннаті.

Під час матчу 1/2 фіналу "Мастерса" в Цинциннаті Данило Медведєв врізався у камеру. Після того, як апаратуру підняли, російський тенісист демонстративно штовхнув камеру ногою. До слова, росіянин грав проти свого співвітчизника Андрія Рубльова.

Медведєв протягом турніру вказував організаторам про небезпечне розміщенні телекамер на корті, однак їх місце розташування так і не змінили. У підсумку росіянин, який любить грати на дальній лінії в другому сеті півфінального протистояння врізався в камеру. Медведєв підійшов до рефері і прокричав, що подасть до суду, а пізніше Данило штовхнув ногою об’єктив.

"Я ще після першого матчу казав, що ці камери заважають, їх треба прибрати. І ось тепер в півфіналі сталося це. Якщо я програю матч, то зламаю камеру. Я вас засуджу, я вас засуджу", — кричав Данило.

В результаті Медведєв поступився Рубльову з рахунком 2:6, 6:3, 6:3. Примітно, що ця поразка стала першою у кар’єрі для Данила в протистоянні зі співвітчизником. До слова, за весь час на турнірі більше жоден зі спортсменів не врізався в камеру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський футболіст образив тенісистку, яка програла матч.