Рус

Російський тенісист під час матчу штовхнув ногою камеру, а також погрожував подати в суд (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
29
Російський тенісист під час матчу штовхнув ногою камеру, а також погрожував подати в суд (відео) Новина оновлена 22 серпня 2021, 15:44
Данило Медведєв штовхнув камеру в Цинциннаті

Данило Медведєв не впорався з емоціями під час півфіналу в Цинциннаті.

Під час матчу 1/2 фіналу "Мастерса" в Цинциннаті Данило Медведєв врізався у камеру. Після того, як апаратуру підняли, російський тенісист демонстративно штовхнув камеру ногою. До слова, росіянин грав проти свого співвітчизника Андрія Рубльова.

Медведєв протягом турніру вказував організаторам про небезпечне розміщенні телекамер на корті, однак їх місце розташування так і не змінили. У підсумку росіянин, який любить грати на дальній лінії в другому сеті півфінального протистояння врізався в камеру. Медведєв підійшов до рефері і прокричав, що подасть до суду, а пізніше Данило штовхнув ногою об’єктив.

"Я ще після першого матчу казав, що ці камери заважають, їх треба прибрати. І ось тепер в півфіналі сталося це. Якщо я програю матч, то зламаю камеру. Я вас засуджу, я вас засуджу", — кричав Данило.

В результаті Медведєв поступився Рубльову з рахунком 2:6, 6:3, 6:3. Примітно, що ця поразка стала першою у кар’єрі для Данила в протистоянні зі співвітчизником. До слова, за весь час на турнірі більше жоден зі спортсменів не врізався в камеру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський футболіст образив тенісистку, яка програла матч.

Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Київ
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Категорія
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"