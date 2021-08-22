Лукаку забив у першому ж матчі після повернення в "Челсі": відеоогляд поєдинку з "Арсеналом"

"Арсенал" і "Челсі" зіграли перше Лондонське дербі в АПЛ в сезоні 2021/22.

У неділю, 22 серпня, "Арсенал" в рамках матчу другого туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Челсі". Зустріч, що проходила в Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася переконливою перемогою "гостей" з рахунком 0:2.

Перемогу "Синім" принесли точні удари Ромелу Лукаку і Ріса Джеймса в першому таймі. Бельгійський нападник на 15-й хвилині замкнув простріл з права від Джеймса, а ще 20 хвилин по тому правий фулбек "Челсі" забив сам, потужно пробивши з меж штрафного. Відзначимо, Лукаку повернувся в "Челсі" з "Інтера", а сума трансферу склала 115 млн євро.

Таким чином, "Челсі" здобув дві перемоги в двох стартових турах і розташувався на першому місці в турнірній таблиці англійської першості. "Каноніри", в свою чергу, поступилися в перших двох матчах і знаходяться на дні турнірної таблиці. У наступному турі "Аристократи" зіграють з "Ліверпулем" (28.08.2021), а "Пушкарі" — з "Манчестер Сіті" (28.08.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Челсі" Томас Тухель продовжив контракт з клубом.