Укр

Лукаку забил в первом же матче после возвращения в "Челси": видеообзор игры с "Арсеналом"

Автор
М. Корнилов
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Лукаку забил в первом же матче после возвращения в "Челси": видеообзор игры с "Арсеналом" Новость обновлена 22 августа 2021, 22:51
Ромелу Лукаку празднует первый гол в Челси после возвращения

"Арсенал" и "Челси" сыграли первое Лондонское дерби в АПЛ в сезоне 2021/22.

В воскресенье, 22 августа, "Арсенал" в рамках матча второго тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Челси". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась убедительной победой "гостей" со счетом 0:2.

Победу "Синим" принесли точные удары Ромелу Лукаку и Риса Джеймса в первом тайме. Бельгийский нападающий на 15-й минуте замкнул прострел с права от Джеймса, а еще 20 минут спустя правый фулбек "Челси" забил сам, мощно пробив из пределов штрафной. Отметим, Лукаку вернулся в "Челси" из "Интера", а сумма трансфера составила 115 млн евро.

Таким образом, "Челси" добыл две победы в двух стартовых турах и расположился на первом месте в турнирной таблице английского первенства. "Канониры", в свою очередь, уступили в первых двух матчах и барахтаются на дне турнирной таблицы. В следующем туре "Аристократы" сыграют с "Ливерпулем" (28.08.2021), а "Пушкари" — с "Манчестер Сити" (28.08.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Челси" Томас Тухель продлил контракт с клубом.

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