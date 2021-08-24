На честь відомого футболіста назвали новий вид динозаврів

Андрес Іньєста тепер знаменитий не тільки своєю футбольною кар’єрою.

На честь легендарного іспанського футболіста Андреса Іньєсти, який на даний момент виступає за японський "Віссел Кобе", назвали новий вид динозаврів. Про це повідомляє marca.

За інформацією джерела, група палеонтологів виявила в іспанській провінції Бургос останки неописаного раніше динозавра-зауропода. Відмінністю цього динозавра від інших подібних стала наявність додаткового четвертого кігтя і більш короткого пальця. В результаті вчені назвали свою знахідку Iniestapodus burgensis в честь легенди "Барселони" і збірної Іспанії.

"Так само, як сліди перебування динозаврів в Бургосі розтягнулися на мільйони років, так і талант і успіх Андреса Іньєсти складають фундаментальну частину історії іспанського та світового футболу", — наголошується в заяві палеонтологічного колективу з Салас-де-лос-Інфантесу.

Андрес Іньєста — дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу 2010 року. Півзахисник найбільш відомий за свої виступами за "Барселону", з якої він пішов у 2018 році. Відзначимо, в фіналі ЧС-2010 Адрес забив переможний гол у ворота збірної Нідерландів. На клубному рівні разом з каталонцями Іньєста виграв 32 трофея, включаючи чотири Ліги чемпіонів.

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