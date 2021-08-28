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Українські паралімпійці завоювали ще три медалі на Іграх в Токіо

Автор
М. Корнілов
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Українські паралімпійці завоювали ще три медалі на Іграх в Токіо Новина оновлена 28 серпня 2021, 10:46
Роман Данилюк

Скарбничка збірної України поповнилася ще трьома нагородами.

У суботу, 28 серпня, в ранковій сесії четвертого медального дня на Паралімпійських іграх в Токіо українські спортсмени завоювали три нагороди. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

25-річний українець Іван Май завоював "бронзу" в настільному тенісі в класі 9. У півфіналі українець програв австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3 і таким чином виграв бронзову нагороду.

Ще один українець Максим Ніколенко поступився в півфіналі паралімпійського турніру з настільного тенісу (клас — 8) китайцеві Чжао Шуаю і завоював "бронзу".

А 28-річний Роман Данилюк з результатом 16.53 м виграв "срібло" в штовханні ядра (клас F12). До слова, Роман показав свій кращий результат в сезоні.

На рахунку паралімпійської збірної України вже 25 нагород (3 "золота", 14 срібних медалей і 8 "бронз"). Україна йде 10-й в медальному заліку Паралімпіади в Токіо.

"Телеграф" нагадує, що третій ігровий день Паралімпіади приніс українським спортсменам чимало нагород.

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