Українець Богодайко завоював 4-е "золото" України на Паралімпіада в Токіо

Євгеній Богодайко завоював "золото" у плаванні.

Український плавець Євгеній Богодайко виграв золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному запливі на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6 27-річний Богодайко фінішував першим, випередивши колумбійця Нельсона Криспіна і австралійця Метта Леві. Ще один українець Андрій Трусов в цьому запливі став сьомим. Додамо, що Богодайко є рекордсменом на цій дистанції. Крім того, на його рахунку ще шість золотих нагород, які він добув на Паралімпіадах в Лондоні і Ріо-де-Жанейро.

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Ще одну бронзову нагороду сьогодні здобув українець Руфат Магомедов. Дзюдоїст завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кг, здобувши перемогу в малому фіналі над росіянином Василем Кутуєвим.

На рахунку нашої збірної вже 27 нагород (4 золотих, 14 срібних і 9 бронзових) і дев’яте загальнокомандне місце в медальному заліку Паралімпіади-2020.

Раніше "Телеграф" повідомляв про успіхи українських паралімпійців в Токіо в ранковій сесії четвертого змагального дня, 28 серпня.