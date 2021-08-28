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Зінченко взяв участь у побитті "Арсеналу": відеоогляд матчу з "Манчестер Сіті"

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Зінченко взяв участь у побитті "Арсеналу": відеоогляд матчу з "Манчестер Сіті" Новина оновлена 28 серпня 2021, 18:41
"Ман Сіті" святкує гол у ворота "Арсеналу"

"Манчестер Сіті" набирає обертів.

У суботу, 28 серпня, "Манчестер Сіті" в рамках матчу 3-го туру АПЛ сезону 2021/22 розгромив "Арсенал". Зустріч, що проходила в Манчестері на стадіоні "Етіхад", завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів. У грі взяв участь і український футболіст "Городян" Олександр Зінченко.

За манчестерський клуб голами відзначилися Ілкай Гюндоган, Ферран Торрес (дубль), Габріель Жезус і Родрі. Захисник/півзахисник збірної України Зінченко з’явився на полі на початку другого тайму, замінивши Кайла Уокера. За участі українця "Городяни" забили у ворота "Канонірів" два голи. Відзначимо, з 35-ї хвилини "Пушкарі" залишилися в меншості після видалення Граніта Джаки.

Відеоогляд матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал":

Цей успіх підняв МС (6 очок) на 3-е місце в турнірній таблиці АПЛ, "Арсенал" (0 очок) — останній. "Каноніри" програли всі три стартові поєдинки в АПЛ з різницею м’ячів 0:9. У наступному турі команда Хосепа Гвардіоли зіграє з "Лестером" (11.09.2021), а команда Мікеля Артети — з Норвічем (11.09.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ман Сіті" дізнався імена суперників по групі Ліги чемпіонів.

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