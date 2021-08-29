Українець Полянський завоював "золото" Паралімпіади в Токіо

Роман Полянський тріумфував в Токіо.

Український спортсмен Роман Полянський завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

34-річний Роман тріумфував в веслуванні-одиночці в класі PR1, подолавши 2000 метрів дистанції за 9:48.78. Другим фінішував Ерік Хоррі (10:00.82) з Австралії, а "бронзу" отримав Рене Кампос Перейра (10:03.54) з Бразилії. Відзначимо, Полянському належить світовий рекорд у цій дисципліні. У вересні 2019 року в австрійському Оттенсхаймі він подолав цю дистанцію за 9:12.99.

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Результати змагань в веслуванні-одиночці на Паралімпіаді-2020 серед чоловіків:

Результати змагань в веслуванні-одиночці на Паралімпіаді-2020 серед чоловіків

Ця медаль стала 10-ою золотою в скарбничці збірної України на Паралімпійських іграх. Наша команда займає п’яте місце в медальному заліку, відстаючи від американців, що знаходяться на 4-й позиції, на 2 золоті нагороди.

Додамо, що Полянський перемагав на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016 році на дистанції 1000 метрів в класі ASM1x.

"Телеграф" нагадує, що 9-е паралімпійське "золото" Україні принесла стрибунка в довжину Оксана Зубковська, яка виграла вже четверті поспіль Ігри.