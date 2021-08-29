Українка Зубковська завоювала "золото" на Паралімпіаді в Токіо
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Оксана Зубковська завоювала "золото" на Паралімпіаді.
Українська легкоатлетка Оксана Зубковська виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
40-річна стрибунка в довжину в фінальному турнірі здобула перемогу з результатом 5,54 м. "Срібло" дісталося Сарі Мартінес (5.38 м) з Іспанії, а "бронзу" отримала Лінда Хамрі (5.33 м) з Алжиру.
Результати змагань зі стрибків у довжину серед жінок (категорія-T12):
Відзначимо, це "золото" стало четвертим в кар’єрі Оксани. Раніше вона перемагала на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), Лондоні (2012 рік) і Пекіні (2008 рік). Їй належить і світовий рекорд у цій дисципліні — 6.60 м (встановлений в Лондоні, — прим. ред.)
Ця золота нагорода стала 9-й для паралімпійської збірної України. "Жовто-сині" продовжують впевнено займати місце в топ-5 медального заліку Паралімпіади в Токіо.
"Телеграф" нагадує, що минулий змагальний день, 28 серпня, на Паралімпіаді в столиці Японії приніс українським спортсменам 12 медалей, включаючи 5 золотих нагород.
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