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Україна повернулася в топ-5 медального заліку завдяки плавцям: підсумки 4-го дня на Паралімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
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Україна повернулася в топ-5 медального заліку завдяки плавцям: підсумки 4-го дня на Паралімпіаді в Токіо Новина оновлена 28 серпня 2021, 18:12
Українські паралімпійці 28 серпня здобули 12 нагород в Токіо

Українські паралімпійці блискуче виступають в Токіо.

У суботу, 28 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо завершився четвертий змагальний день, який приніс збірній України 12 медалей. Неймовірний виступ показали вітчизняні плавці, які завоювали для України 5 золотих нагород. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.

Золоті нагороди здобули:

  • Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брасом, клас — SB6)
  • Максим Крипак (плавання, 100 м вільним стилем, клас — S10)
  • Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас — S11)
  • Денис Дубров (плавання, 200 м комплексом, клас — SM8)
  • Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брасом, клас — SB5)

"Срібло" вибороли:

  • Роман Данилюк (чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра, клас — F12)
  • Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас — S11)
  • Наталія Морквич (фехтування на візках, рапіра, — категорія А)
  • Ірина Гусєва (дзюдо, 63 кг)

"Бронзу" виграли:

  • Руфат Махомед (дзюдо, 73 кг)
  • Максим Ніколенко (настільний теніс, клас — 8)
  • Іван Май (настільний теніс, клас — 9).

Феноменальний виступ українських паралімпійців повернув нашу команду в топ-5 медального заліку Паралімпійських ігор. На рахунку національної команди 34 нагороди (8 золотих, 17 срібних, 9 бронзових). Лідирує Китай (30-21-26), Другими йдуть британці (16-12-15), третіми — представники паралімпійського комітету Росії (13-7-20), а четвертими — американці (11-7-4).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка Мерешко стала триразовою медалісткою на Паралімпіаді в Токіо.

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