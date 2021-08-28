Україна повернулася в топ-5 медального заліку завдяки плавцям: підсумки 4-го дня на Паралімпіаді в Токіо

Українські паралімпійці блискуче виступають в Токіо.

У суботу, 28 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо завершився четвертий змагальний день, який приніс збірній України 12 медалей. Неймовірний виступ показали вітчизняні плавці, які завоювали для України 5 золотих нагород. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.

Золоті нагороди здобули:

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Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брасом, клас — SB6)

(плавання, 100 м брасом, клас — SB6) Максим Крипак (плавання, 100 м вільним стилем, клас — S10)

(плавання, 100 м вільним стилем, клас — S10) Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас — S11)

(плавання, 100 м на спині, клас — S11) Денис Дубров (плавання, 200 м комплексом, клас — SM8)

(плавання, 200 м комплексом, клас — SM8) Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брасом, клас — SB5)

"Срібло" вибороли:

Роман Данилюк (чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра, клас — F12)

(чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра, клас — F12) Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас — S11)

(плавання, 100 м на спині, клас — S11) Наталія Морквич (фехтування на візках, рапіра, — категорія А)

(фехтування на візках, рапіра, — категорія А) Ірина Гусєва (дзюдо, 63 кг)

"Бронзу" виграли:

Руфат Махомед (дзюдо, 73 кг)

(дзюдо, 73 кг) Максим Ніколенко (настільний теніс, клас — 8)

(настільний теніс, клас — 8) Іван Май (настільний теніс, клас — 9).

Феноменальний виступ українських паралімпійців повернув нашу команду в топ-5 медального заліку Паралімпійських ігор. На рахунку національної команди 34 нагороди (8 золотих, 17 срібних, 9 бронзових). Лідирує Китай (30-21-26), Другими йдуть британці (16-12-15), третіми — представники паралімпійського комітету Росії (13-7-20), а четвертими — американці (11-7-4).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка Мерешко стала триразовою медалісткою на Паралімпіаді в Токіо.