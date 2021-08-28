Україна повернулася в топ-5 медального заліку завдяки плавцям: підсумки 4-го дня на Паралімпіаді в Токіо
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Українські паралімпійці блискуче виступають в Токіо.
У суботу, 28 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо завершився четвертий змагальний день, який приніс збірній України 12 медалей. Неймовірний виступ показали вітчизняні плавці, які завоювали для України 5 золотих нагород. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.
Золоті нагороди здобули:
- Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брасом, клас — SB6)
- Максим Крипак (плавання, 100 м вільним стилем, клас — S10)
- Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас — S11)
- Денис Дубров (плавання, 200 м комплексом, клас — SM8)
- Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брасом, клас — SB5)
"Срібло" вибороли:
- Роман Данилюк (чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра, клас — F12)
- Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас — S11)
- Наталія Морквич (фехтування на візках, рапіра, — категорія А)
- Ірина Гусєва (дзюдо, 63 кг)
"Бронзу" виграли:
- Руфат Махомед (дзюдо, 73 кг)
- Максим Ніколенко (настільний теніс, клас — 8)
- Іван Май (настільний теніс, клас — 9).
Феноменальний виступ українських паралімпійців повернув нашу команду в топ-5 медального заліку Паралімпійських ігор. На рахунку національної команди 34 нагороди (8 золотих, 17 срібних, 9 бронзових). Лідирує Китай (30-21-26), Другими йдуть британці (16-12-15), третіми — представники паралімпійського комітету Росії (13-7-20), а четвертими — американці (11-7-4).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка Мерешко стала триразовою медалісткою на Паралімпіаді в Токіо.
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