Рус

Прапороносець збірної України на Паралімпіаді завоювала друге "золото" в Токіо

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
42
Прапороносець збірної України на Паралімпіаді завоювала друге "золото" в Токіо Новина оновлена 28 серпня 2021, 14:18
Єлизавета Мерешко

Єлизавета Мерешко виграла чергове паралімпійське "золото"

Українська плавчиха Єлизавета Мерешко, яка була одним з двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття Паралімпіади, завоювала своє друге "золото" на Іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У суботу, 28 серпня, Мерешко перемогла у фінальному запливі на дистанції 100 метрів брасом (клас — SB5). Другий результат показала британка Харві Грейс, а "бронзу" здобула німкеня Верена Шотт.

Ця медаль стала 8-ю золотою для збірної України в Японії. Таким чином, наша команда закріпилася в топ-5 медального заліку.

Результати запливу на 100 метрів брасом серед жінок на Паралімпіаді в Токіо:

Результати запливу на 100 метрів брасом серед жінок на Паралімпіаді в Токіо
Результати запливу на 100 метрів брасом серед жінок на Паралімпіаді в Токіо

Крім того, 28 серпня, Наталя Морквич виграла "срібло" у фехтуванні на рапірах (клас А). У фіналі українка програла китаянці Гу Хайянь.

Раніше в Токіо Мерешко виграла "золото" в запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6, а також ставала другою на дистанції 200 метрів комплексом.

Золоті нагороди в скарбничку збірної України 28 серпня також принесли Максим Крипак, Євгеній Богодайко, Михайло Сербін і Денис Дубров. Крім того, наші паралімпійці успішно виступили в ранковій сесії четвертого дня змагань.

Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
В регіонах
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір