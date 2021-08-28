Прапороносець збірної України на Паралімпіаді завоювала друге "золото" в Токіо

Єлизавета Мерешко виграла чергове паралімпійське "золото"

Українська плавчиха Єлизавета Мерешко, яка була одним з двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття Паралімпіади, завоювала своє друге "золото" на Іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У суботу, 28 серпня, Мерешко перемогла у фінальному запливі на дистанції 100 метрів брасом (клас — SB5). Другий результат показала британка Харві Грейс, а "бронзу" здобула німкеня Верена Шотт.

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Ця медаль стала 8-ю золотою для збірної України в Японії. Таким чином, наша команда закріпилася в топ-5 медального заліку.

Результати запливу на 100 метрів брасом серед жінок на Паралімпіаді в Токіо:

Результати запливу на 100 метрів брасом серед жінок на Паралімпіаді в Токіо

Крім того, 28 серпня, Наталя Морквич виграла "срібло" у фехтуванні на рапірах (клас А). У фіналі українка програла китаянці Гу Хайянь.

Раніше в Токіо Мерешко виграла "золото" в запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6, а також ставала другою на дистанції 200 метрів комплексом.

Золоті нагороди в скарбничку збірної України 28 серпня також принесли Максим Крипак, Євгеній Богодайко, Михайло Сербін і Денис Дубров. Крім того, наші паралімпійці успішно виступили в ранковій сесії четвертого дня змагань.