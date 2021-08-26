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Украинка Мерешко стала двукратной медалисткой Паралимпиады в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинка Мерешко стала двукратной медалисткой Паралимпиады в Токио Новость обновлена 26 августа 2021, 12:24
Елизавета Мерешко c "золотом" Паралимпиады

Елизавета Мерешко выиграла вторую медаль в Токио.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка показала второй результат в заплыве на дистанции 200 метров в классе SM6, уступив первое место британке Мэйси Саммерс-Ньютон, которая победила в заплыве с мировым рекордом (2:56.68). Примечательно, что в квалификации в Токио Мерешко побила мировой рекорд, показав результат 2:56.90, но ее достижение продержалось недолго.

Эта медаль стала второй для Мерешко на Играх в Токио. Ранее украинка триумфовала в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6. Эта золотая медаль стала первой для национальной команды в Японии. Всего на счету нашей сборной 9 медалей (1 "золото", 6 серебряных наград и 2 "бронзы").

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. В первый игровой день, 25 августа, "Желто-синие" завоевали 8 медалей. На данный момент Украина занимает 7-е место в медальном зачете Паралимпиады.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть в прямом эфире соревнования на Паралимпийских играх.

Украинка Мерешко стала двукратной медалисткой Паралимпиады в Токио
Спорт
Украинка Мерешко стала двукратной медалисткой Паралимпиады в Токио
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