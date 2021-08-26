Українка Мерешко стала дворазовою медалісткою Паралімпіади в Токіо

Єлизавета Мерешко виграла другу медаль в Токіо.

Українська плавчиха Єлизавета Мерешко виграла срібну медаль на Паралімпіаді в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка показала другий результат у запливі на дистанції 200 метрів у класі SM6, поступившись першим місцем британці Мейсі Саммерс-Ньютон, яка перемогла в запливі зі світовим рекордом (2:56.68). Примітно, що в кваліфікації в Токіо Мерешко побила світовий рекорд, показавши результат 2:56.90, але її досягнення протрималося недовго.

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Ця медаль стала другою для Мерешко на Іграх в Токіо. Раніше українка тріумфувала в запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6. Ця золота медаль стала першою для національної команди в Японії. Всього на рахунку нашої збірної 9 медалей (1 "золото", 6 срібних нагород і 2 "бронзи").

Паралімпійські ігри в Токіо триватимуть до 5 вересня. У перший ігровий день, 25 серпня, "Жовто-сині" здобули 8 медалей. На даний момент Україна займає 7-е місце в медальному заліку Паралімпіади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися в прямому ефірі змагання на Паралімпійських іграх.