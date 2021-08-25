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Паралімпіада в Токіо, день 1-й: українці здобули 8 медалей

Автор
М. Корнілов
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Паралімпіада в Токіо, день 1-й: українці здобули 8 медалей Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:30
Паралімпіада в Токіо,

Українські паралімпійці класно розпочали Ігри в Японії.

Паралімпійська збірна України ударно стартувала на Іграх в Токіо. У перший змагальний день "Жовто-сині" здобули 8 нагород, включаючи одну золоту медаль. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.

Медаль найвищого ґатунку виборола для України плавчиха Єлизавета Мерешко, яка тріумфувала в запливі на дистанції 50 м в/c в класі S6.

Срібні нагороди виграли:

Артем Манько (фехтування на візках, шабля, категорія А),

Олена Федота (фехтування на візках, шабля, категорія А),

Антон Коль (плавання, 100 м на спині, клас S1),

Максим Крипак (плавання, 50 м в/c, клас S10),

Олексій Вірченко (плавання, 100 м батерфляй, клас S13).

"Бронзу" 25 серпня здобули:

Анна Гонтар (плавання, 50 м в/c, клас — S6),

Євгенія Бреус (фехтування на візках, шабля, категорія А).

Таким чином, збірна України на даний момент займає 5-е загальнокомандне місце в медальному заліку. На першому місці розташувалася Австралія (6 золотих нагород), друга позиція у Китаю (5 золотих), а третє місце за командою паралімпійського комітету Росії (3 "золота"). До слова, за кількістю нагород українці посідають друге місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто здобув першу медаль для України на Паралімпіаді в Токіо.

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