Паралімпіада в Токіо, день 1-й: українці здобули 8 медалей

Паралімпійська збірна України ударно стартувала на Іграх в Токіо. У перший змагальний день "Жовто-сині" здобули 8 нагород, включаючи одну золоту медаль. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2020.

Медаль найвищого ґатунку виборола для України плавчиха Єлизавета Мерешко, яка тріумфувала в запливі на дистанції 50 м в/c в класі S6.

