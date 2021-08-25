Саблистка Бреус выиграла первую медаль для Украины на Паралимпиаде в Токио

Евгения Бреус добыла первую медаль сборной Украины на Паралимпийских играх в Японии.

Украинская фехтовальщица на саблях Евгения Бреус завоевала "бронзу" на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Игр. Эта медаль стала первой для Украины на соревнованиях.

В полуфинале паралимпийского турнира фехтовальщиков на колясках (класс А) 38-летняя Бреус уступила грузинке Нино Тибилашвили со счетом 12:15, а в схватке за "бронзу" украинка одолела венгерку Еву Андреа Гаймаси — 15:10. Примечательно, что на прошлых Паралимпийских играх Бреус также брала "бронзу".

Кроме того, серебряные награды завоевали украинцы Антон Коль (плавание, 100 м на спине, S1) и фехтовальщик Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, класс А).

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Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за соревнованиями в прямом эфире в Украине.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио, которые завершились 8 августа, сборная Украины с 19 медалями в активе заняла 44-е общекомандное место в медальном зачете. На счету нашей команды всего одно "золото".