Шаблістка Бреус виграла першу медаль для України на Паралімпіаді в Токіо

Євгенія Бреус здобула першу медаль збірної України на Паралімпійських іграх в Японії.

Українська фехтувальниця на шаблях Євгенія Бреус завоювала "бронзу" на Паралімпійських іграх в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор. Ця медаль стала першою для України на змаганнях.

У півфіналі паралімпійського турніру фехтувальників на візках (клас А) 38-річна Бреус поступилася грузинці Ніно Тібілашвілі з рахунком 12:15, а в сутичці за "бронзу" українка здолала венгерку Єву Андреа Гаймасі — 15:10. Примітно, що на минулих Паралімпійських іграх Бреус також брала "бронзу".

Крім того, срібні нагороди вибороли українці Антон Коль (плавання, 100 м на спині, S1) і фехтувальник Артем Манько (фехтування на візках, шабля, клас А).

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Паралімпійські ігри в Токіо триватимуть до 5 вересня. Раніше "Телеграф" повідомляв, де стежити за змаганнями в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, на літніх Олімпійських іграх в Токіо, які завершилися 8 серпня, збірна України з 19 медалями в активі посіла 44-е загальнокомандне місце в медальному заліку. На рахунку нашої команди всього одне "золото".