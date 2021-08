Паралимпиада в Токио, день 1-й: украинцы добыли 8 медалей

Паралимпийская сборная Украины ударно стартовала на Играх в Токио. В первый соревновательный день "Желто-синие" завоевали 8 наград, включая одну золотую медаль. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020.

Медаль высшей пробы добыла для Украины пловчиха Елизавета Мерешко, которая триумфовала в заплыве на дистанции 50 м в/c в классе S6.

