Паралимпиада в Токио, день 1-й: украинцы добыли 8 медалей

Украинские паралимпийцы здорово начали Игры в Японии.

Паралимпийская сборная Украины ударно стартовала на Играх в Токио. В первый соревновательный день "Желто-синие" завоевали 8 наград, включая одну золотую медаль. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020.

Медаль высшей пробы добыла для Украины пловчиха Елизавета Мерешко, которая триумфовала в заплыве на дистанции 50 м в/c в классе S6.

Серебряные награды выиграли:

Артем Манько (фехтование на колясках, сабля, категория А),

Елена Федота (фехтование на колясках, сабля, категория А),

Антон Коль (плавание, 100 м на спине, класс S1),

Максим Крипак (плавание, 50 м в/c, класс S10),

Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляй, класс S13).

"Бронзу" 25 августа добыли:

Анна Гонтар (плавание, 50 м в/c, класс — S6),

Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля, категория А).

Таким образом, сборная Украины на данный момент занимает 5-е общекомандное место в медальном зачете. На первом месте расположилась Австралия (6 золотых наград), вторая позиция у Китая (5 золотых), а третье место за командой паралимпийского комитета России (3 "золота"). К слову, по количеству наград украинцы занимают второе место.

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Ранее "Телеграф" сообщал, кто добыл первую медаль для Украины на Паралимпиаде в Токио.