Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо

Єлизавета Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади в Токіо.

Українська плавчиха Єлизавета Мерешко виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо в запливі на 50 м вільним стилем. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор. Ця нагорода найвищого ґатунку стала першою для збірної України на змаганнях.

Мерешко випередила всіх суперниць у класі S6. До слова, ще одна українка Анна Гонтар показала в цій дисципліні третій результат і виграла "бронзу".

Організатори відзначили неймовірний фініш у цьому запливі:

Відзначимо, на минулій Паралімпіаді, яка проходила в 2016 році в Ріо-де-Жанейро, Мерешко виграла чотири золоті нагороди. Саме Єлизавета була одним з двох прапороносців збірної України на церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Токіо. У нас на сайті є відео виходу національної команди на Національний стадіон Токіо, а також кращі фото з заходу.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ранковій сесії змагань збірна України здобула два "срібла" і одну бронзову нагороду. Третє місце зайняла фехтувальниця Євгенія Бреус, а другі місця посіли шабліст Артем Маньк та плавець Антон Коль.