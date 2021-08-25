Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 50 м вольным стилем. Об этом сообщает официальный сайт Игр. Эта награда высшей пробы стала первой для сборной Украины на соревнованиях.

Мерешко опередила всех соперниц в классе S6. К слову, еще одна украинка Анна Гонтар показала в этой дисциплине третий результат и выиграла "бронзу".

Организаторы отметили невероятный финиш в этом заплыве:

Отметим, на прошлой Паралимпиаде, которая проходила в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Мерешко выиграла четыре золотых награды. Именно Елизавета была одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. У нас на сайте доступно видео выхода национальной команды на Национальный стадион Токио, а также лучшие фото с мероприятия.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в утренней сессии соревнований сборная Украины добыла два "серебра" и одну бронзовую награду. Третье место заняла фехтовальщица Евгения Бреус, а вторые места оказались у саблиста Артема Манько и пловца Антона Коля.