Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 37
Елизавета Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио.
Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в заплыве на 50 м вольным стилем. Об этом сообщает официальный сайт Игр. Эта награда высшей пробы стала первой для сборной Украины на соревнованиях.
Мерешко опередила всех соперниц в классе S6. К слову, еще одна украинка Анна Гонтар показала в этой дисциплине третий результат и выиграла "бронзу".
Организаторы отметили невероятный финиш в этом заплыве:
Отметим, на прошлой Паралимпиаде, которая проходила в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Мерешко выиграла четыре золотых награды. Именно Елизавета была одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. У нас на сайте доступно видео выхода национальной команды на Национальный стадион Токио, а также лучшие фото с мероприятия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в утренней сессии соревнований сборная Украины добыла два "серебра" и одну бронзовую награду. Третье место заняла фехтовальщица Евгения Бреус, а вторые места оказались у саблиста Артема Манько и пловца Антона Коля.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-