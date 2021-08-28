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Украинский пловец Сербин завоевал "золото" на Паралимпиаде в Токио

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Украинский пловец Сербин завоевал "золото" на Паралимпиаде в Токио Новость обновлена 28 августа 2021, 13:14
Михаил Сербин

Михаил Сербин принес Украине очередное "золото".

Украинские спортсмены продолжают радовать нас своими результатами на Паралимпиаде в Токио. 17-летний пловец Михаил Сербин завоевал "золото". Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В финальном заплыве на 100 метров на спине в классе S11 Сербин добыл победу. Второй результат показал его соотечественник Виктор Смирнов, а "бронза" досталась китайцу Ян Бозуню. Еще один представитель Украины в этом заплыве Александр Артюхов показал седьмой результат.

Результаты финального заплыва:

Результаты финального заплыва на 100 метров на спине в классе S11 на Паралимпиаде в Токио
Результаты финального заплыва на 100 метров на спине в классе S11 на Паралимпиаде в Токио

Кроме того, 34-летняя украинская дзюдоистка Ирина Гусева (весовая категория до 63 кг) завоевала "серебро" на Паралимпийских играх в Токио, уступив в финальной схватке Ханим Гусейновой из Азербайджана. Итоговый счет — 0:1 (Ваза-ари).

Отметим, 28 августа украинцы завоевали немало медалей, в том числе и несколько золотых наград. Ранее Максим Крипак побил мировой рекорд в плавании, а Евгений Богодайко добыл свою седьмую победу на Паралимпиадах. Кроме того, украинские паралимпийцы блестяще провели утреннюю сессию соревнований.

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