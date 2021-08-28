Рус

Український плавець Сербін завоював "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
Український плавець Сербін завоював "золото" на Паралімпіаді в Токіо Новина оновлена 28 серпня 2021, 13:18
Михайло Сербін

Михайло Сербін приніс Україні чергове "золото".

Українські спортсмени продовжують радувати нас своїми результатами на Паралімпіаді в Токіо. 17-річний плавець Михайло Сербін завоював "золото". Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фінальному запливі на 100 метрів на спині в класі S11 Сербін здобув перемогу. Другий результат показав його співвітчизник Віктор Смирнов, а "бронза" дісталася китайцеві Ян Бозуню. Ще один представник України в цьому запливі Олександр Артюхов показав сьомий результат.

Результати фінального запливу:

Результати фінального запливу на 100 метрів на спині в класі S11 на Паралімпіаді в Токіо
Результати фінального запливу на 100 метрів на спині в класі S11 на Паралімпіаді в Токіо

Крім того, 34-річна українська дзюдоїстка Ірина Гусєва (вагова категорія до 63 кг) завоювала "срібло" на Паралімпійських іграх в Токіо, поступившись у фінальній сутичці Ханім Гусейновій з Азербайджану. Підсумковий рахунок — 0: 1 (Ваза-арі).

Відзначимо, 28 серпня українці вибороли чимало медалей, в тому числі і кілька золотих нагород. Раніше Максим Крипак побив світовий рекорд в плаванні, а Євгеній Богодайко здобув свою сьому перемогу на Паралімпіадах. Крім того, українські паралімпійці блискуче провели ранкову сесію змагань.

Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
В регіонах
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір