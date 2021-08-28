Український плавець Сербін завоював "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Михайло Сербін приніс Україні чергове "золото".

Українські спортсмени продовжують радувати нас своїми результатами на Паралімпіаді в Токіо. 17-річний плавець Михайло Сербін завоював "золото". Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У фінальному запливі на 100 метрів на спині в класі S11 Сербін здобув перемогу. Другий результат показав його співвітчизник Віктор Смирнов, а "бронза" дісталася китайцеві Ян Бозуню. Ще один представник України в цьому запливі Олександр Артюхов показав сьомий результат.

Результати фінального запливу:

Результати фінального запливу на 100 метрів на спині в класі S11 на Паралімпіаді в Токіо

Крім того, 34-річна українська дзюдоїстка Ірина Гусєва (вагова категорія до 63 кг) завоювала "срібло" на Паралімпійських іграх в Токіо, поступившись у фінальній сутичці Ханім Гусейновій з Азербайджану. Підсумковий рахунок — 0: 1 (Ваза-арі).

Відзначимо, 28 серпня українці вибороли чимало медалей, в тому числі і кілька золотих нагород. Раніше Максим Крипак побив світовий рекорд в плаванні, а Євгеній Богодайко здобув свою сьому перемогу на Паралімпіадах. Крім того, українські паралімпійці блискуче провели ранкову сесію змагань.