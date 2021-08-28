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Ще одне "золото": український плавець зі світовим рекордом тріумфував на Паралімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
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Ще одне "золото": український плавець зі світовим рекордом тріумфував на Паралімпіаді в Токіо Новина оновлена 28 серпня 2021, 12:07
Максим Крипак

Максим Крипак виграв "золото" у плаванні.

Український плавець Максим Крипак на Паралімпійських іграх в Токіо завоював золоту медаль у плаванні. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

26-річний Крипак переміг у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S10. Українець проплив дистанцію за 50.64 с, що стало новим світовим рекордом у цій дисципліні. Другий результат показав Роуен Кротерс з Австралії, а третім фінішував Стефано Раймонд з Італії.

На рахунку паралімпійської збірної України вже 29 нагород, включаючи 5 золотих медалей, і восьме загальнокомандне місце в медальному заліку.

Додамо, що Крипак виграв свою шосту золоту медаль на Паралімпійських іграх. Раніше він перемагав на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро. У Токіо на рахунку Максима вже є одне "срібло" — в запливі на 50 м вільним стилем (клас — S10).

Відзначимо, 28-го серпня, Україна взяла вже друге "золото" на Іграх в Токіо. Раніше Євгеній Богодайко виграв заплив на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6. Крім того, українські паралімпійці досить успішно виступили в ранковій сесії 4-го змагального дня.

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