Укр

Украинец Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинец Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио Новость обновлена 28 августа 2021, 13:46
Денис Дубров

Денис Дубров выиграл "золото" на Паралимпиаде в Токио.

Украинский пловец Денис Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

32-летний Дубров добыл победу в заплыве на 200 метров комплексом в классе SM8. В финале он опеределил двух китайцев Ксу Хайцзяо и Ян Гуанлуну. Отметим, Денис побеждает на Паралимпийских играх не впервые. На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, что проходила в Бразилии в 2016 году, Дубров завоевал три "золота", три "серебра" и две бронзовые награды.

Результаты финального заплыва на 200 м комплексом в классе SM8 на Паралимпиаде в Токио:

Результаты финального заплыва на 200 м комплексом в классе SM8 на Паралимпиаде в Токио
Результаты финального заплыва на 200 м комплексом в классе SM8 на Паралимпиаде в Токио

Отметим, золотая медаль Дуброва стала седьмой для паралимпийской сборной Украины на Играх в Токио. Таким образом, украинская команда пробилась в топ-5 медального зачета Паралимпиады-2020, добыв 32 награды (7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).

В четвертый соревновательный день, 28 августа, в Японии золотые медали завоевали пловцы: Максим Крипак, Евгений Богодайко и Михаил Сербин. Кроме того, наши паралимпийцы успешно выступили в утренней сессии игрового дня.

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