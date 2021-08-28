Українець Дубров став чемпіоном Паралімпійських ігор в Токіо
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Денис Дубров виграв "золото" на Паралімпіаді в Токіо.
Український плавець Денис Дубров став чемпіоном Паралімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
32-річний Дубров здобув перемогу в запливі на 200 метрів комплексом у класі SM8. У фіналі він випередив двох китайців Ксу Хайцзяо і Ян Гуанлуна. Відзначимо, Денис перемагає на Паралімпійських іграх не вперше. На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро, що проходила в Бразилії в 2016 році, Дубров завоював три "золота", три "срібла" і дві бронзові нагороди.
Результати фінального запливу на 200 м комплексом в класі SM8 на Паралімпіаді в Токіо:
Відзначимо, золота медаль Дуброва стала сьомою для паралімпійської збірної України на Іграх в Токіо. Таким чином, українська команда пробилася в топ-5 медального заліку Паралімпіади-2020 року, здобувши 32 нагороди (7 золотих, 16 срібних і 9 "бронз").
У четвертий змагальний день, 28 серпня, в Японії золоті медалі завоювали плавці: Максим Крипак, Євгеній Богодайко і Михайло Сербін. Крім того, наші паралімпійці успішно виступили в ранковій сесії ігрового дня.
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