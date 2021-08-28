Украина вернулась в топ-5 медального зачета благодаря пловцам: итоги 4-го дня на Паралимпиаде в Токио

Украинские паралимпийцы блестяще выступают в Токио.

В субботу, 28 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершился четвертый соревновательный день, который принес сборной Украины 12 медалей. Невероятное выступление показали отечественные пловцы, которые завоевали для Украины 5 золотых наград. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020.

Золотые награды добыли:

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Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом, класс — SB6)

(плавание, 100 м брассом, класс — SB6) Максим Крипак (плавание, 100 м вольным стилем, класс — S10)

(плавание, 100 м вольным стилем, класс — S10) Михаил Сербин (плавание, 100 м на спине, класс — S11)

(плавание, 100 м на спине, класс — S11) Денис Дубров (плавание, 200 м комплексом, класс — SM8)

(плавание, 200 м комплексом, класс — SM8) Елизавета Мерешко (плавание, 100 м брассом, класс — SB5)

"Серебро" завоевали:

Роман Данилюк (мужчины, легкая атлетика, толкание ядра, класс — F12)

(мужчины, легкая атлетика, толкание ядра, класс — F12) Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине, класс — S11)

(плавание, 100 м на спине, класс — S11) Наталья Морквич (фехтование на колясках, рапира, — категория А)

(фехтование на колясках, рапира, — категория А) Ирина Гусева (дзюдо, 63 кг)

"Бронзу" выиграли:

Руфат Махомедов (дзюдо, 73 кг)

(дзюдо, 73 кг) Максим Николенко (настольный теннис, класс — 8)

(настольный теннис, класс — 8) Иван Май (настольный теннис, класс — 9).

Феноменальное выступление украинских паралимпийцев вернуло нашу команду в топ-5 медального зачет Паралимпийских игр. На счету национальной команды 34 награды (8 золотых, 17 серебряных, 9 бронзовых). Лидирует Китай (30-21-26), Вторыми идут британцы (16-12-15), третьими — представители паралимпийского комитета России (13-7-20), а четвертыми — американцы (11-7-4).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка Мерешко стала трехкратной медалисткой на Паралимпиаде в Токио.