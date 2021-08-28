Украина вернулась в топ-5 медального зачета благодаря пловцам: итоги 4-го дня на Паралимпиаде в Токио
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Украинские паралимпийцы блестяще выступают в Токио.
В субботу, 28 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершился четвертый соревновательный день, который принес сборной Украины 12 медалей. Невероятное выступление показали отечественные пловцы, которые завоевали для Украины 5 золотых наград. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2020.
Золотые награды добыли:
- Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом, класс — SB6)
- Максим Крипак (плавание, 100 м вольным стилем, класс — S10)
- Михаил Сербин (плавание, 100 м на спине, класс — S11)
- Денис Дубров (плавание, 200 м комплексом, класс — SM8)
- Елизавета Мерешко (плавание, 100 м брассом, класс — SB5)
"Серебро" завоевали:
- Роман Данилюк (мужчины, легкая атлетика, толкание ядра, класс — F12)
- Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине, класс — S11)
- Наталья Морквич (фехтование на колясках, рапира, — категория А)
- Ирина Гусева (дзюдо, 63 кг)
"Бронзу" выиграли:
- Руфат Махомедов (дзюдо, 73 кг)
- Максим Николенко (настольный теннис, класс — 8)
- Иван Май (настольный теннис, класс — 9).
Феноменальное выступление украинских паралимпийцев вернуло нашу команду в топ-5 медального зачет Паралимпийских игр. На счету национальной команды 34 награды (8 золотых, 17 серебряных, 9 бронзовых). Лидирует Китай (30-21-26), Вторыми идут британцы (16-12-15), третьими — представители паралимпийского комитета России (13-7-20), а четвертыми — американцы (11-7-4).
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка Мерешко стала трехкратной медалисткой на Паралимпиаде в Токио.
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