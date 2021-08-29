Украинка Зубковская завоевала "золото" на Паралимпиаде в Токио

Оксана Зубковская завоевала "золото" на Паралимпиаде.

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

40-летняя прыгунья в длину в финальном турнире добыла победу с результатом 5,54 м. "Серебро" досталось Саре Мартинес (5.38 м) из Испании, а "бронзу" получила Линда Хамри (5.33 м) из Алжира.

Результаты соревнований по прыжкам в длину среди женщин (категория— T12):

Результаты соревнований по прыжкам в длину среди женщин (категория— T12)

Отметим, это "золото" стало четвертым в карьере Оксаны. Ранее она побеждала на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год), Лондоне (2012 год) и Пекине (2008 год). Ей принадлежит и мировой рекорд в этой дисциплине — 6.60 м (установлен в Лондоне, — прим. ред.)

Эта золотая награда стала 9-й для паралимпийской сборной Украины. "Желто-синие" продолжают уверенно занимать место в топ-5 медального зачета Паралимпиады в Токио.

"Телеграф" напоминает, что прошлый соревновательный день, 28 августа, на Паралимпиаде в столице Японии принес украинским спортсменам 12 медалей, включая 5 золотых наград.