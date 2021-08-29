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Українці здобули 9 медалей в п’ятий день Паралімпіади в Токіо: імена героїв

Автор
М. Корнілов
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Українці здобули 9 медалей в п’ятий день Паралімпіади в Токіо: імена героїв Новина оновлена 29 серпня 2021, 17:57
Оксана Зубковська на Паралімпіаді в Токіо

На Паралімпіаді-2020 завершився 5-й змагальний день.

Українські спортсмени в п’ятий день Паралімпійських ігор у Токіо завоювали 9 медалей. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

"Золото" здобули легкоатлетка Оксана Зубковська в стрибках в довжину (клас — T12) і весляр Роман Полянський на дистанції 2000 м в класі PR1M1x.

Срібні нагороди виграли:

  1. Анастасія Місник (легка атлетика, штовхання ядра, F20)
  2. Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг)
  3. Андрій Трусов (плавання, 400 м вільним стилем, S7)
  4. Денис Остапенко (плавання, 50 м на спині, S3)
  5. Ілля Яременко (плавання, 50 вільним стилем, S13)

Бронзові нагороди здобули:

  • Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг)
  • Максим Веракса (плавання, 50 м вільним стилем, S13)

За підсумками 5-го змагального дня збірна України з 43 нагородами (10 золотих, 22 срібних і 11 бронзових) знаходиться на п’ятому місці в медальному заліку Паралімпіади-2020. Лідирує Китай (45, 29, 29). На другому місці розташувалися британці (23, 19, 18), а треті — американці (15, 16, 9).

"Телеграф" нагадує, що в четвертий ігровий день українські паралімпійці завоювали 5 золотих нагород.

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