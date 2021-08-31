Українка Ботурчук виграла медаль на своїй 4-й Паралімпіаді

Оксана Ботурчук виграла "срібло" на Паралімпіаді в Токіо.

У вівторок, 31 серпня, на ранковій сесії 7-го змагального дня на Паралімпійських іграх в Токіо медаль Україні принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

36-річна українка завоювала "срібло" в забігу на 400 м в класі Т12 (порушення зору). Українка подолала дистанцію з супроводжуючим Микитою Барабановим за 55.33 секунди. Перше місце дісталося кубинці Омарі Дуранд (52.58 с), а "бронзу" виграла Алехандра Паоло Перес Лопес (57.06 с) з Венесуели.

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Ця медаль стала 8-й для Ботурчук на Паралімпійських іграх. Українка, яка спеціалізується на дистанціях 100 м, 200 м і 400 м, перемагала на Іграх в Пекіні в стометрівці, а також вигравала срібні та бронзові медалі в Лондоні і Ріо-де-Жанейро.

Відзначимо, збірна України з 12 золотими нагородами посідає сьоме загальнокомандне місце в медальному заліку Паралімпійських ігор в Токіо. На рахунку нашої команди також 28 срібних і 15 бронзових нагород.

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