У плавання привела мама: українка Єлизавета Мерешко стала шестиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор — хто вона?

На честь Єлизавети Мерешко вже двічі лунав гімн України на Паралімпіаді в Японії.

На Паралімпіаді-2020 на Токіо Єлизавета Мерешко вже завоювала два "золота" і одне "срібло". Українка, на рахунку якої вже 6 перемог на Паралімпійських іграх, була прапороносцем національної команди на церемонії відкриття Ігор. Знайомимо вас з одним із лідерів паралімпійської збірної України.

Аномалія спинного мозку

Єлизавета Мерешко народилася в Херсоні 8 липня 1992 року. У слідстві вродженої аномалії спинного мозку у неї пошкоджений опорно-руховий апарат.

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

Знайомство зі спортом

У плавання маленьку Єлизавету віддала мама, яка вважала саме цей вид спорту найкориснішим для будь-якої людини. Крім того, басейн перебував недалеко від їхнього будинку, що також посприяло доленосному вибору. Спочатку для юної Мерешко заняття плаванням носили реабілітаційний характер, проте з часом хобі переросло в щось більше. Єлизавета займається в басейні з 2003 року, а переломною подією в її спортивній кар’єрі стало знайомство з тренером Еллою Бенедик, яка є найвпливовішою людиною в спортивному житті параатлетки.

Ідол

Спортивним ідолом для Мерешко була прославлена олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова. Однак, усвідомивши різницю між олімпійським і паралімпійським спортом, Єлизавета перестала рівнятися на кого-небудь, а в першу чергу зосередилася на своїх результатах.

Успіхи в Ріо

Всерйоз говорити про себе Мерешко змусила на Паралімпіаді-2016, де вона була дебютанткою. У Ріо-де-Жанейро на Ігри українка прилетіла в статусі багаторазової чемпіонки світу і Європи. У Ріо плавчиха показала неймовірні результати, вигравши чотири "золота" і одну бронзову нагороду. Крім того, там Мерешко встановила 10 рекордів, з яких два світових, два європейських і шість паралімпійських.

Єлизавета Мерешко з тренером Еллою Бенедик

Спортивна філософія

Мерешко вважає, що кожна людина повинна займатися фізичною культурою і спортом, хоча далеко не всі зможуть вигравати медалі.

"Спорт — це, в першу чергу, жорстка дисципліна. Крім того, він дає людині здоровʼя, цілеспрямованість, самореалізацію. Спорт багато чого змінює. Ніхто не говорить, що кожна людина повинна завойовувати медалі або великі нагороди, але займатися фізичною культурою і спортом повинен кожен, незалежно від того, чи має він інвалідність чи ні", — розповідала Мерешко в інтерв’ю ukranews до Паралімпіади-2020.

Єлизавета спеціалізується відразу на декількох дистанціях, а тому у неї дуже багато тренувань, і часто спортсменка, виступаючи в різних куточках планети, не знаходить часу, щоб насолодитися подорожжю.

"У мене величезна кількість дистанцій. І кожна з них вимагає півфіналу і фіналу. Тобто, це ранок і вечір. Я, як правило, пливу мінімум 6-7 дистанцій. Тобто, якщо змагання у нас два тижні, і з них тиждень я виступаю вранці і ввечері, потім хочеться просто полежати-поспати. Але якщо ти мало змагаєшся, у тебе буде час погуляти. У мене часу і сил просто не вистачає. Можливість є — було б бажання", — коментувала турецькі збори плавців Мерешко.

Зірка в Києві

У березні 2021 року Мерешко отримала свою зірку на площі зірок в Києві.

"Відчуваю себе на рівні голлівудської зірки, це дуже приємно. Правда, я з Херсона, і не часто зможу насолоджуватися видом", — жартувала тоді Мерешко.

Єлизавета Мерешко отримала зірку на площі зірок в Києві

Перемоги в Токіо

Мерешко блискуче стартувала на Паралімпіаді в Токіо, здобувши для України першу золоту нагороду. Потім Єлизавета виграла "срібло" і ще одне "золото". Українку очікують ще три запливи на Паралімпіаді і вона, напевно, ще порадує вболівальників своїми успіхами.

Єлизавета Мерешко стала прапороносцем збірної України на відкритті Паралімпіади-2020

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися по ТБ виступи українських спортсменів на Паралімпіаді в Токіо.