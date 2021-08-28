В плавание привела мама: украинка Елизавета Мерешко стала шестикратной чемпионкой Паралимпиады - кто она?

На честь Елизаветы Мерешко уже дважды звучал гимн Украины на Паралимпиаде в Японии.

На Паралимпиаде-2020 в Токио Елизавета Мерешко уже завоевала два "золота" и одно "серебро". Украинка, на счету которой уже 6 побед на Паралимпийских играх, была знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Игр. Знакомим вас с одним из лидеров паралимпийской сборной Украины.

Аномалия спинного мозга

Елизавета Мерешко родилась в Херсоне 8 июля 1992 года. В следствии врожденной аномалии спинного мозга у нее поврежден опорно-двигательный аппарат.

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Знакомство со спортом

В плавание маленькую Елизавету отдала мама, которая считала именно этот вид спорта самым полезным для любого человека. Кроме того, бассейн находился недалеко от их дома, что также поспособствовало судьбоносному выбору. Поначалу для юной Мерешко занятия плаванием носили реабилитационный характер, однако со временем хобби переросло в нечто большее. Елизавета занимается в бассейне с 2003 года, а переломным событием в ее спортивной карьере стало знакомство с тренером Эллой Бенедык, которая является самым влиятельным человеком в спортивной жизни параатлетки.

Идол

Спортивным идолом для Мерешко была прославленная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова. Однако, осознав разницу между олимпийским и паралимпийским спортом, Елизавета перестала ровняться на кого-либо, а в первую очередь сосредоточилась на своих результатах.

Успехи в Рио

Всерьез говорить о себе Мерешко заставила на Паралимпиаде-2016, где она была дебютанткой. В Рио-де-Жанейро на Игры украинка прилетела в статусе многократной чемпионки мира и Европы. В Рио пловчиха показала невероятные результаты, выиграв четыре "золота" и одну бронзовую награду. Кроме того, там Мерешко установила 10 рекордов, из которых два мировых, два европейских и шесть паралимпийских.

Елизавета Мерешко с тренером Эллой Бенедык

Спортивная философия

Мерешко считает, что каждый человек должен заниматься физической культурой и спортом, хотя далеко не все смогут выигрывать медали.

"Спорт — это, в первую очередь, жесткая дисциплина. Кроме того, он дает человеку здоровье, целеустремленность, самореализацию. Спорт многое меняет. Никто не говорит, что каждый человек должен завоевывать медали или большие награды, но заниматься физической культурой и спортом должен каждый, независимо от того, имеет ли он инвалидность или нет", — рассказывала Мерешко в интервью ukranews до Паралимпиады-2020.

Елизавета специализируется сразу на нескольких дистанциях, а потому у нее очень много тренировок, и часто спортсменка, выступая в различных уголках планеты, не находит времени, чтобы насладиться путешествием.

"У меня огромное количество дистанций. И каждая из них требует полуфинала и финала. То есть, это утро и вечер. Я, как правило, плыву минимум 6-7 дистанций. То есть, если соревнования у нас две недели, и с них неделю я выступаю утром и вечером, потом хочется просто полежать-поспать. Но если ты мало соревнуешься, у тебя будет время погулять. У меня времени и сил просто не хватает. Возможность есть — было бы желание", — комментировала турецкие сборы пловцов Мерешко.

Звезда в Киеве

В марте 2021 года Мерешко получила свою звезду на площади звезд в Киеве.

"Чувствую себя на уровне голливудской звезды, это очень приятно. Правда, я из Херсона, и не часто смогу наслаждаться видом", — шутила тогда Мерешко.

Елизавета Мерешко получила звезду на площади звезд в Киеве

Победы в Токио

Мерешко блестяще стартовала на Паралимпиаде в Токио, добыв для Украины первую золотую награду. Затем Елизавета выиграла "серебро" и еще одно "золото". Украинку ожидают еще три заплыва на Паралимпиаде и она, наверняка, еще порадует болельщиков своими успехами.

Елизавета Мерешко стала знаменосцем сборной Украины на открытии Паралимпиады-2020

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть по ТВ выступления украинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.