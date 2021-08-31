Українець Дементьєв став мультимедалістом на Паралімпіаді в Токіо

Єгор Дементьєв виграв другу медаль в Токіо.

У вівторок, 31 серпня, українські спортсмени продовжують збирати нагороди на Паралімпійських іграх в Токіо. Український велогонщик Єгор Дементьєв приніс національній команді "срібло". Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

34-річний Дементьєв став другим в шосейній велогонці на 32 км з роздільним стартом в класі С5. Українець подолав дистанцію за 43:19.11, а відставання від лідера склало 32.66 с. "Золото" завоював нідерландський велогонщик Деніел Абрахам (42: 46.45), а "бронзу" виграв австралієць Алістер Донохью (43:36.80).

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Для Дементьєва ця медаль стала 6-й на Паралімпійських іграх. У Лондоні і Ріо-де-Жанейро він вигравав по два "золота", а в Токіо Єгор ставав бронзовим призером в велотреку в гонці переслідування на 4000 метрів.

На рахунку збірної України 56 нагород в Токіо: 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових. Наша команда займає 8-е загальнокомандне місце в медальному заліку Паралімпіади-2020.

"Телеграф" нагадує, що в ранковій сесії сьомого змагального дня, 31 серпня, в Токіо українка Оксана Ботурчук виграла срібну нагороду в бігу на 400 м.