"Йду зі спорту з ганьбою": легендарна українка зі сльозами на очах завершила кар’єру, не взявши медаль на Паралімпіаді

Українські паралімпійці ставлять перед собою тільки найвищі цілі.

Українська паралімпійська чемпіонка з пауерліфтингу Лідія Соловйова, яка в Токіо зайняла четверте місце, оголосила про закінчення спортивної кар’єри. Про це відома спортсменка розповіла в коментарі для "Суспільне Спорт" після свого виступу на Паралімпіаді-2020.

43-річна спортсменка з Дніпра виступала в Японії у ваговій категорії до 50 кг і зайняла за підсумками змагань 4-е місце, а до заповітної медалі їй не вистачило зовсім трохи (Соловйова не взяла вагу в 108 кг і упустила можливість завоювати "бронзу", — прим. ред.). Знаменита спортсменка була вкрай розчарована своїм результатом, а після виступу зі сльозами на очах оголосила, що прощається зі спортом. Лідія подякувала своїм тренерам, а також назвала свій виступ ганебним і вибачилася за це.

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"Все вибачте, що не виправдала вашу довіру. Четверте місце — це найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою. Всім до побачення", — заявила Соловйова.

Лідія Соловйова — триразова паралімпійська чемпіонка. На її рахунку золоті медалі в Афінах, Пекіні та Ріо-де-Жанейро. Також вона брала "срібло" в Сіднеї і "бронзу" в Лондоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український паралімпієць Ігор Цвєтов вибачився перед уболівальниками за "срібло" на Паралімпіаді в Токіо.