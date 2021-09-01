Одне "срібло" і 2 "бронзи": як українські паралімпійці почали 8-й день Ігор в Токіо

Українські паралімпійці не залишилися без медалей.

У середу, 1 вересня, на Паралімпійських іграх в Японії проходить 8-й змагальний день. Українські спортсмени в ранковій сесії Ігор здобули кілька медалей. Про це повідомляє сайт Токіо-2020.

22-річна Ірина Щетник завоювала "бронзу" в кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (клас SH1), показавши результат 231.2. "Золото" виграла німкеня Наташа Хільтроп (253.1), а "срібло" на рахунку Пак Чжінхо (253,0) з Південної Кореї.

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

На змаганнях з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів серед чоловіків в класі SH2 48-річний українець Василь Ковальчук з результатом 254.7 добув "срібло", "золото" завоював серб Рістіч Драган (255.5), а "бронзу" виграв словенець Франчеко Горазд Тіршек (232.4).

Крім того, українські спортсмени Іван Май і Лев Кац виграли "бронзу" в змаганнях з настільного тенісу в команді в класі 9-10.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за підсумками 7-го змагального дня на Паралімпійських іграх в Токіо збірна України повернулася в топ-5 медального заліку.