Україна зберегла місце в топ-5 медального заліку за підсумками 7-го дня Паралімпіади в Токіо

Українські паралімпійці успішно провели 7-й змагальний день на Паралімпіаді в Токіо.

У вівторок, 31 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 завершився сьомий змагальний день, в рамках якого збірна України завоювала 13 медалей. Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

Українці зуміли виграти три золоті нагороди зусиллями плавців Максима Крипака (100 м батерфляєм, клас — S10) і Андрія Трусова (50 м вільним стилем S7), а також легкоатлета Максима Коваля (штовхання ядра, клас — F20).

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

"Срібло" виграли:

Єгор Дементьєв (шосейна велогонка)

(шосейна велогонка) Оксана Ботурчук (біг на 400 метрів, T12)

(біг на 400 метрів, T12) Максим Веракса (плавання, 100 метрів вільним стилем, S12)

(плавання, 100 метрів вільним стилем, S12) Олександр Яровий (штовхання ядра, F20)

(штовхання ядра, F20) Наталія Кобзар (біг на 400 м, T37).

(біг на 400 м, T37). Юлія Шуляр (біг на 400 м, T20).

Бронзові нагороди вибороли:

Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м вільним стилем, S7)

(плавання, 100 м вільним стилем, S7) Василь Крайник (плавання, 200 м комплексом, SM14)

(плавання, 200 м комплексом, SM14) Євгеній Богодайко (плавання, 50 м вільним стилем, S7)

(плавання, 50 м вільним стилем, S7) Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Геращенко (змішана естафета 4x100 м вільним стилем).

Таким чином, на рахунку збірної України 67 нагород (15 золотих, 33 срібних і 19 бронзових). Наша команда займає 5-е місце в медальному заліку. Лідирує Китай (62, 38, 32), друге місце у Великобританії (29, 23, 28), а третє у Російського паралімпійського комітету (25, 16, 33).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська спортсменка вирішила завершити кар’єру, зайнявши 4-е місце на Паралімпіаді.