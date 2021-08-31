Україна зберегла місце в топ-5 медального заліку за підсумками 7-го дня Паралімпіади в Токіо
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Українські паралімпійці успішно провели 7-й змагальний день на Паралімпіаді в Токіо.
У вівторок, 31 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 завершився сьомий змагальний день, в рамках якого збірна України завоювала 13 медалей. Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.
Українці зуміли виграти три золоті нагороди зусиллями плавців Максима Крипака (100 м батерфляєм, клас — S10) і Андрія Трусова (50 м вільним стилем S7), а також легкоатлета Максима Коваля (штовхання ядра, клас — F20).
"Срібло" виграли:
- Єгор Дементьєв (шосейна велогонка)
- Оксана Ботурчук (біг на 400 метрів, T12)
- Максим Веракса (плавання, 100 метрів вільним стилем, S12)
- Олександр Яровий (штовхання ядра, F20)
- Наталія Кобзар (біг на 400 м, T37).
- Юлія Шуляр (біг на 400 м, T20).
Бронзові нагороди вибороли:
- Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м вільним стилем, S7)
- Василь Крайник (плавання, 200 м комплексом, SM14)
- Євгеній Богодайко (плавання, 50 м вільним стилем, S7)
- Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Геращенко (змішана естафета 4x100 м вільним стилем).
Таким чином, на рахунку збірної України 67 нагород (15 золотих, 33 срібних і 19 бронзових). Наша команда займає 5-е місце в медальному заліку. Лідирує Китай (62, 38, 32), друге місце у Великобританії (29, 23, 28), а третє у Російського паралімпійського комітету (25, 16, 33).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська спортсменка вирішила завершити кар’єру, зайнявши 4-е місце на Паралімпіаді.
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