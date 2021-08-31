Украина сохранила место в топ-5 медального зачета по итогам 7-го дня Паралимпиады в Токио
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Украинские паралимпийцы успешно провели 7-й соревновательный день на Паралимпиаде в Токио.
Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 завершился седьмой соревновательный день, в рамках которого сборная Украины завоевала 13 медалей. Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.
Украинцы сумели выиграть три золотые награды усилиями пловцов Максима Крипака (100 м баттерфляем, класс — S10) и Андрея Трусова (50 м свободным стилем S7), а также легкоатлета Максима Коваля (толкание ядра, класс — F20).
"Серебро" выиграли:
- Егор Дементьев (шоссейная велогонка)
- Оксана Ботурчук (бег на 400 метров, T12)
- Максим Веракса (плавание, 100 метров свободным стилем, S12)
- Александр Яровой (толкание ядра, F20)
- Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37).
- Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20).
Бронзовые награды завоевали:
- Елизавета Мерешко (плавание, 100 м свободным стилем, S7)
- Василий Крайник (плавание, 200 м комплексом, SM14)
- Евгений Богодайко (плавание, 50 м свободным стилем, S7)
- Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Геращенко (смешанная эстафета 4x100 м свободным стилем).
Таким образом, на счету сборной Украины 67 наград (15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых). Наша команда занимает 5-е место в медальном зачете. Лидирует Китай (62, 38, 32), второе место у Великобритании (29, 23, 28), а третье у Российского паралимпийского комитета (25, 16, 33).
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская спортсменка решила завершить карьеру, заняв 4-е место на Паралимпиаде.
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