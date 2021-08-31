Украина сохранила место в топ-5 медального зачета по итогам 7-го дня Паралимпиады в Токио

Украинские паралимпийцы успешно провели 7-й соревновательный день на Паралимпиаде в Токио.

Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 завершился седьмой соревновательный день, в рамках которого сборная Украины завоевала 13 медалей. Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Украинцы сумели выиграть три золотые награды усилиями пловцов Максима Крипака (100 м баттерфляем, класс — S10) и Андрея Трусова (50 м свободным стилем S7), а также легкоатлета Максима Коваля (толкание ядра, класс — F20).

Читайте также: Категория Спорт Паралимпиада в Токио: медальный зачет Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Токио.

"Серебро" выиграли:

Егор Дементьев (шоссейная велогонка)

(шоссейная велогонка) Оксана Ботурчук (бег на 400 метров, T12)

(бег на 400 метров, T12) Максим Веракса (плавание, 100 метров свободным стилем, S12)

(плавание, 100 метров свободным стилем, S12) Александр Яровой (толкание ядра, F20)

(толкание ядра, F20) Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37).

(бег на 400 м, T37). Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20).

Бронзовые награды завоевали:

Елизавета Мерешко (плавание, 100 м свободным стилем, S7)

(плавание, 100 м свободным стилем, S7) Василий Крайник (плавание, 200 м комплексом, SM14)

(плавание, 200 м комплексом, SM14) Евгений Богодайко (плавание, 50 м свободным стилем, S7)

(плавание, 50 м свободным стилем, S7) Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Геращенко (смешанная эстафета 4x100 м свободным стилем).

Таким образом, на счету сборной Украины 67 наград (15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых). Наша команда занимает 5-е место в медальном зачете. Лидирует Китай (62, 38, 32), второе место у Великобритании (29, 23, 28), а третье у Российского паралимпийского комитета (25, 16, 33).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская спортсменка решила завершить карьеру, заняв 4-е место на Паралимпиаде.