Укр

Украина сохранила место в топ-5 медального зачета по итогам 7-го дня Паралимпиады в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Украинские паралимпийцы на Играх в Токио Новость обновлена 31 августа 2021, 19:26
Украинские паралимпийцы на Играх в Токио

Украинские паралимпийцы успешно провели 7-й соревновательный день на Паралимпиаде в Токио.

Во вторник, 31 августа, на Паралимпийских играх-2020 завершился седьмой соревновательный день, в рамках которого сборная Украины завоевала 13 медалей. Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Украинцы сумели выиграть три золотые награды усилиями пловцов Максима Крипака (100 м баттерфляем, класс — S10) и Андрея Трусова (50 м свободным стилем S7), а также легкоатлета Максима Коваля (толкание ядра, класс — F20).

"Серебро" выиграли:

  • Егор Дементьев (шоссейная велогонка)
  • Оксана Ботурчук (бег на 400 метров, T12)
  • Максим Веракса (плавание, 100 метров свободным стилем, S12)
  • Александр Яровой (толкание ядра, F20)
  • Наталья Кобзарь (бег на 400 м, T37).
  • Юлия Шуляр (бег на 400 м, T20).

Бронзовые награды завоевали:

  • Елизавета Мерешко (плавание, 100 м свободным стилем, S7)
  • Василий Крайник (плавание, 200 м комплексом, SM14)
  • Евгений Богодайко (плавание, 50 м свободным стилем, S7)
  • Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Геращенко (смешанная эстафета 4x100 м свободным стилем).

Таким образом, на счету сборной Украины 67 наград (15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых). Наша команда занимает 5-е место в медальном зачете. Лидирует Китай (62, 38, 32), второе место у Великобритании (29, 23, 28), а третье у Российского паралимпийского комитета (25, 16, 33).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская спортсменка решила завершить карьеру, заняв 4-е место на Паралимпиаде.

Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Мир
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что ждет украинцев с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Место преступления
В Ровно братья-близнецы чуть не убили незнакомую женщину: все подробности истории и видео нападения (18+)
Дата публикации
Категория
Максим Веракса (справа) с бронзовой медалью Паралимпиады в Рио
Еще 2 медали: украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" в плавании
Дата публикации
Категория
Из-за учения на границе украинские военные будут в полной боевой готовности
Кремль получил заряд уверенности и может снова ударить по Украине, - ветеран АТО