Поводир зробив пропозицію незрячій спортсменці на Паралімпіаді в Токіо (відео)

У Токіо панує романтична атмосфера.

У дев’ятий змагальний день, 2 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо стався незвичайний випадок. Про це повідомляє SABC Sport.

Після кваліфікаційного забігу на 200 метрів серед жінок в класі T11 (з порушенням зору, — прим. ред.) Один з "поводирів" — гідів, які супроводжують спортсменку на дистанції, зробив своїй супутниці пропозицію.

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

Легкоатлетка з Кабо-Верде Кеула Семеду сказала "Так!" своєму "гіду" Мануелю де Вега, який після забігу став на коліно прямо на доріжці і запропонував своїй підопічній руку і серце, а після згоди він надів на її безіменний палець кільце.

Відео зворушливого моменту доступно в мережі:

Додамо, що Семеду не зуміла подолати кваліфікацію і не виступить в фіналі, який намічений на 4 вересня. У відбірковому забігу вона подолала дистанцію за 33.04 с, що стало її кращим результатом в сезоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що паралімпійська збірна України за підсумками дев’ятого дня змагань повернулася до п’ятірки кращих команд в медальному заліку. Українські паралімпійці завоювали 84 нагороди (20 золотих, 39 срібних і 25 бронзових).