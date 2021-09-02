Паралімпіада в Токіо, день-9-й: всі українські медалісти Ігор

Українські спортсмени завоювали 9 нагород в 9-й день Паралімпійських ігор.

У четвер, 2 вересня, завершився 9-й змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо. В 9-й день Ігор українські спортсмени виграли 9 медалей, включаючи три "золота". Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

Золоті нагороди 2 вересня здобули Владислав Загребельний (стрибки в довжину, клас — Т37), Марія Помазан (штовхання ядра, клас — F35), і Максим Крипак (плавання, 100 м на спині, клас — S10).

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Срібло виграли:

Оксана Ботурчук (легка атлетика, 100 м, клас — Т12)

(легка атлетика, 100 м, клас — Т12) Антон Коль (плавання, 50 м на спині, клас — S1)

(плавання, 50 м на спині, клас — S1) Єлизавета Мерешко (плавання, 400 м вільним стилем, клас — S6)

(плавання, 400 м вільним стилем, клас — S6) Віктор Дідух і Максим Ніколенко (настільний теніс, команда, клас — 8)

"Бронзу" здобули:

Олексій Денисюк (кульова стрільба, 25 пістолет, клас — SH1)

(кульова стрільба, 25 пістолет, клас — SH1) Денис Остапенко (плавання, 50 м вільним стилем, клас — S3)

Таким чином, на рахунку нашої команди 84 медалі (20 золотих, 39 срібних, 25 бронзових) і 5 місце в медальному заліку. Лідирує в рейтингу Китай (77, 46, 44), друге місце у Великобританії (34, 27, 35), а третє у команди Паралімпійського комітету Росії (32, 23, 42).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що восьмий ігровий день приніс паралімпійській збірній України 8 медалей.