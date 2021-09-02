Паралимпиада в Токио, день-9-й: все украинские медалисты Игр
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Украинские спортсмены завоевали 9 наград в 9-й день Паралимпийских игр.
В четверг, 2 сентября, завершился 9-й соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио. В 9-й день Игр украинские спортсмены выиграли 9 медалей, включая три "золота". Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.
Золотые награды 2 сентября добыли Владислав Загребельный (прыжки в длину, класс – Т37), Мария Помазан (толкание ядра, класс – F35), и Максим Крипак (плавание, 100 м на спине, класс – S10).
Серебро выиграли:
- Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 100 м, класс – Т12)
- Антон Коль (плавание, 50 м на спине, класс – S1)
- Елизавета Мерешко (плавание, 400 м вольным стилем, класс – S6)
- Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис, команда, класс – 8)
"Бронзу" добыли:
- Алексей Денисюк (пулевая стрельба, 25 пистолет, класс – SH1)
- Денис Остапенко (плавание, 50 м вольным стилем, класс – S3)
Таким образом, на счету нашей команды 84 медали (20 золотых, 39 серебряных, 25 бронзовых) и 5-е место в общекомандном рейтинге. Лидирует в медальном зачете Китай (77, 46, 44), второе место у Великобритании (34, 27, 35), а третье у команды Паралимпийского комитета России (32, 23, 42).
Ранее "Телеграф" сообщал, что восьмой игровой день принес паралимпийской сборной Украины 8 медалей.
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