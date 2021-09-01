Укр

Украинские паралимпийцы завоевали 8 медалей в восьмой игровой день Паралимпиады в Токио: имена героев

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Украинские паралимпийцы на Играх в Токио Новость обновлена 01 сентября 2021, 16:44
Украинские паралимпийцы на Играх в Токио

Украинские паралимпийцы в 8-й день Игр завоевали 8 медалей.

В среду, 1 сентября, сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио завоевала 8 медалей, включая две наивысшего качества. Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Золотые медали в копилку национальной команды принесли пловец Максим Крипак, который стал лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S10, и легкоатлетка Анастасия Москаленко, выигравшая соревнования по толканию ядра в классе F32. К слову, Крипак стал 8-кратным паралимпийским чемпионом, а Москаленко установила новый мировой рекорд!

Серебряные награды выиграли:

  • Василий Ковальчук (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH2)
  • Алексей Федина (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)

Бронзовые медали завоевали:

  • Ирина Щетник (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH1)
  • Иван Май и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир, класс – S9)
  • Яна Бережная (плавание, 100 метров, брасс, класс – SB11)
  • Ярина Матло (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)

По итогам восьмого соревновательного дня паралимпийская сборная Украины с 75 медалями (17 золотых, 35 серебряных, 23 бронзовых) занимает шестое место в зачете Игр. Лидируют китайцы (68, 43, 36), на втором месте расположились представители паралимпийского комитета России (32, 20, 37), третьи — британцы (30, 24, 32).

"Телеграф" напоминает, что седьмой день Игр наша команда завершила на 5-м месте.

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