Українські паралімпійці завоювали 8 медалей в восьмий ігровий день Паралімпіади в Токіо: імена героїв

Українські паралімпійці в 8-й день Ігор завоювали 8 медалей.

У середу, 1 вересня, збірна України на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала 8 медалей, включаючи дві найвищої якості. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Золоті медалі в скарбничку національної команди принесли плавець Максим Крипак, який став найкращим на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S10, і легкоатлетка Анастасія Москаленко, яка виграла змагання зі штовхання ядра в класі F32. До слова, Крипак став 8-кратним паралімпійським чемпіоном, а Москаленко встановила новий світовий рекорд!

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Срібні нагороди виграли:

Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH2)

(кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH2) Олексій Федина (плавання, 100 метрів, брас, клас — S12)

Бронзові медалі завоювали:

Ірина Щетник (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH1)

(кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH1) Іван Май і Лев Кац (настільний теніс, парний турнір, клас — S9)

і (настільний теніс, парний турнір, клас — S9) Яна Бережна (плавання, 100 метрів, брас, клас — SB11)

(плавання, 100 метрів, брас, клас — SB11) Ярина Матло (плавання, 100 метрів, брас, клас — S12)

За підсумками восьмого дня змагань паралімпійська збірна України з 75 медалями (17 золотих, 35 срібних, 23 бронзових) займає шосте місце в заліку Ігор. Лідирують китайці (68, 43, 36), на другому місці розташувалися представники паралімпійського комітету Росії (32, 20, 37), треті — британці (30, 24, 32).

"Телеграф" нагадує, що сьомий день Ігор наша команда завершила на 5-му місці.