Українські паралімпійці завоювали 8 медалей в восьмий ігровий день Паралімпіади в Токіо: імена героїв
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Українські паралімпійці в 8-й день Ігор завоювали 8 медалей.
У середу, 1 вересня, збірна України на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала 8 медалей, включаючи дві найвищої якості. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
Золоті медалі в скарбничку національної команди принесли плавець Максим Крипак, який став найкращим на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S10, і легкоатлетка Анастасія Москаленко, яка виграла змагання зі штовхання ядра в класі F32. До слова, Крипак став 8-кратним паралімпійським чемпіоном, а Москаленко встановила новий світовий рекорд!
Срібні нагороди виграли:
- Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH2)
- Олексій Федина (плавання, 100 метрів, брас, клас — S12)
Бронзові медалі завоювали:
- Ірина Щетник (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас — SH1)
- Іван Май і Лев Кац (настільний теніс, парний турнір, клас — S9)
- Яна Бережна (плавання, 100 метрів, брас, клас — SB11)
- Ярина Матло (плавання, 100 метрів, брас, клас — S12)
За підсумками восьмого дня змагань паралімпійська збірна України з 75 медалями (17 золотих, 35 срібних, 23 бронзових) займає шосте місце в заліку Ігор. Лідирують китайці (68, 43, 36), на другому місці розташувалися представники паралімпійського комітету Росії (32, 20, 37), треті — британці (30, 24, 32).
"Телеграф" нагадує, що сьомий день Ігор наша команда завершила на 5-му місці.
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