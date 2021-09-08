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У відборі на ЧС-2022 був призначений пенальті на 5-й секунді матчу (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Збірна Танзанії заробила пенальті на 5-й секунді матчу Новина оновлена 08 вересня 2021, 16:36
Збірна Танзанії заробила пенальті на 5-й секунді матчу

В Африці відбувся незвичайна гра.

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 Танзанія — Мадагаскар був призначений "найшвидший" пенальті.

Про це повідомляє dailystar.

Вже на 5-й секунді поєдинку команда Танзанії отримала право на 11-метровий удар. Воротар збірної Мадагаскару Мелвін Адрієн зніс форварда господарів Сімона Мсуву, який вривався в чужу штрафну після довжелезної передачі з центру. На другій хвилині "вирок" реалізував Ерасто Ньоні, а підсумком поєдинку стала перемога господарів з рахунком 3:2.

Даний успіх дозволив Танзанії очолити групу J в рамках другого етапу африканської кваліфікації на Мундіаль. У квартеті разом з вищеназваними командами виступають збірні ДР Конго і Беніну. У третій етап відбору на ЧС-2022 вийде лише переможець групи.

Відеоогляд матчу Танзанія — Мадагаскар доступний на YouTube-каналі FIFATV:

До слова, статистика найшвидших пенальті, на жаль, не ведеться. Однак заробити 11-метровий удар на 5-й секунді гри — подія явно не рядова в світі футболу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на футбольному матчі в Чилі собака забила гол в один дотик.

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