Укр

В отборе на ЧМ-2022 был назначен пенальти на 5-й секунде матча (видео)

Автор
М. Корнилов
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Сборная Танзании заработала пенальти на 5-й секунде матча Новость обновлена 08 сентября 2021, 16:36
Сборная Танзании заработала пенальти на 5-й секунде матча

В Африке состоялся необычный матч.

В матче квалификации на чемпионат мира-2022 Танзания — Мадагаскар был назначен "самый быстрый" пенальти.

Об этом сообщает dailystar.

Уже на 5-й секунде поединка команда Танзании получила право на 11-метровый удар. Вратарь сборной Мадагаскара Мелвин Адриен снес форварда хозяев Симона Мсуву, который врывался в чужую штрафную после длиннющего заброса с центра. На второй минуте "приговор" реализовал Эрасто Ньони, а итогом поединка стала победа хозяев со счетом 3:2.

Данный успех позволил Танзании возглавить группу J в рамках второго этапа африканской квалификации на Мундиаль. В квартете вместе с выше названными командами выступают сборные ДР Конго и Бенина. В третий этап отбора на ЧМ-2022 выйдет лишь победитель группы.

Видеообзор матча Танзания — Мадагаскар доступен на YouTube-канале FIFATV:

К слову, статистика быстрейших пенальти, к сожалению, не ведется. Однако заработать 11-метровый удар на 5-й секунде игры — событие явно не рядовое в мире футбола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на футбольном матче в Чили собака забила гол в касание.

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